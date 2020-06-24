Во Владимирской области в ближайшее время могут открыть детские сады

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:45:38+03:00

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23 июня губернатор Владимир Сипягин провел прямой эфир с жителями региона, в ходе которого отвечал на волнующие людей вопросы. Больше всего вопросов поступало насчет открытия детских садов, фитнес-клубов и торговых центров.

- Первое, что я сделал после эфира, - позвонил главному санитарному врачу области, чтобы в очередной раз спросить о таких перспективах. Мы регулярно на связи. Я, как и все жители области, жду получения от неё рекомендаций перейти ко второму этапу снятия ограничений. 52-й федеральный закон обязывает нас во всех своих решениях, связанных с борьбой с эпидемией, опираться на рекомендации Роспотребнадзора. Рекомендации открыть детсады и спортзалы мы ждём со дня на день. С крупными торговыми центрами сложнее, но мы делаем всё возможное, чтобы приблизить и этот этап, - написал на своей странице ВКонтакте Владимир Сипягин.

Свой следующий прямой эфир, в начале июля, губернатор хочет посвятить ответам на вопросы по теме выхода из ограничений, связанных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU