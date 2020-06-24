Владимирские семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Пенсионный фонд в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента.
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.
Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – заявления принимаются до 30 сентября включительно.
Напомним, что выплаты уже получили десятки тысяч владимирских семей. Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предоставлена на более чем 38 тысяч владимирских детей, единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставлена почти на 182 тысячи владимирских детей.
ИСТОЧНИК KP.RU