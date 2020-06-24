Владимирские семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:31:27+03:00

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Пенсионный фонд в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – заявления принимаются до 30 сентября включительно.

Напомним, что выплаты уже получили десятки тысяч владимирских семей. Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предоставлена на более чем 38 тысяч владимирских детей, единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставлена почти на 182 тысячи владимирских детей.

ИСТОЧНИК KP.RU