36 молодых владимирских семей получили помощь для покупки жилья

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:05:45+03:00

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В этом году свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома выданы 36 молодым семьям, 26 из которых - многодетные.

На социальные выплаты молодым семьям в общей сложности предусмотрено 37 694,9 тысяч рублей. Из них доля местного бюджета – 10 млн руб., федерального и областного бюджетов – почти 27,7 млн руб.

Социальные выплаты предоставляются в размере 35% от расчетной (средней) стоимости жилья для семей с детьми и в размере 30% для семей, не имеющих детей. Расчет суммы социальной выплаты производится, исходя из размера общей площади жилого помещения (для семьи из 2 человек - 42 кв. м, трёх и более человек - по 18 кв. м на каждого члена семьи), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу. Как показывает практика, во Владимире размер социальной выплаты составляет от 465,3 тысяч до 1395,9 тысяч рублей.

Субсидии могут получить молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и имеющие (в сумме с будущей субсидией) достаточно собственных средств на приобретение (строительство) жилья. Единственное ограничение - возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

На 1 июня 2020 года во Владимире участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира» являются 505 молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU