Жители Владимирской области могут застраховаться от укусов клещей на почте

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:52:52+03:00

C начала сезона к медикам в связи с укусом клещей обратились 125 жителей региона

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Программа «Антиклещ» реализуется по упрощенной схеме оформления. Клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. При этом для жителей сельской местности предусматривается возможность доставки полисов почтальонами на дом.

В этом году страховой взнос составляет 390 рублей и гарантирует застрахованному амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 500 тысяч рублей.

Договор страховой защиты вступает в силу через семь дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. В течение 14 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.

Получить подробную консультацию о программе страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи.

С начала сезона к медикам в связи с укусом клещей обратились 125 жителей региона, из них 40 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU