2020-06-23T19:47:38+03:00
Общество

Киржачского предпринимателя обязали открыть пруд

Этого через суд добились любители виндсерфинга
Ирина Мальцева
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Индивидуальный предприниматель получил во временное пользование от Московско-Окского территориального управления Федерального-агентства по рыболовству пруд на реке Вахчелка у поселка Власьево Киржачского района. Бизнесмен занимался там рыбоводством. И в нарушении законодательства, он запретил там купаться и спускаться на воду на любых средствах, а также отдыхать на берегу. Предприниматель не только расставил повсюду запрещающие таблички и аншлаги, но и физически с помощью охраны выгонял любителей воды с берега. Любитель парусного спорта – виндсерфинга не выдержал несправедливости и обратился в суд, который признал действия предпринимателя незаконными, обязал его убрать таблички и аншлаги и не препятствовать к свободному доступу к воде. Бизнесмен обжаловал решение суда, но областной суд оставил его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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