Во Владимирской области назначен новый директор департамента лесного хозяйства

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:52:02+03:00

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С 25 июня должность директора Департамента лесного хозяйства – главного государственного лесного инспектора Владимирской области займет Евгений Малышев. Уроженец поселка Муромцево Судогодского района окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело» и более двадцати лет работает в лесной отрасли. Он занимал руководящие посты в Муромцевском лесхозе-техникуме, Андреевском лесничестве, Департаменте лесного хозяйства Владимирской области, а также в Департаменте лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Ольга Канищева, до этого исполняющая обязанности директора департамента лесного хозяйства, станет заместителем нового директора и будет курировать вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями.

ИСТОЧНИК KP.RU