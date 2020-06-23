Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:47:07+03:00

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Муромская городская прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью троих детей. Про предварительной информации вечером 21 июня трое ее детей – два сына и дочка, которым исполнилось десять, девять и шесть лет .гуляли на улице одни и купались в луже. Также по словам горожан, дети вынуждены были собрать и сдавать металл, чтобы поесть. Как выяснили в прокуратуре, многодетная мать с тремя детьми жила в двух комнатах бывшего общежития, их муж и отец умер в апреле этого года. Душевые и ванны в этом здании не предусмотрены, нужен косметический ремонт и прокуратура обратилась в администрацию, чтобы там рассмотрели вопрос о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сейчас многодетная мать устроилась на работу, до вмешательства прокуратуры ей никто не объяснил, как оформить пенсию по потере кормильца и оформить выплаты на детей. Сейчас женщина получила выплаты. Оформление пенсии в процессе. Как сообщают в прокуратуре, сообщения о купании детей в луже и сдаче им металлолома не подтвердились, но пока ребятишек временно забрали у мамы и поместили в социальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU