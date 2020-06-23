2020-06-23T18:47:07+03:00
Общество

Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей

Горожане сообщили, что ее дети моются в луже
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью троих детей. Про предварительной информации вечером 21 июня трое ее детей – два сына и дочка, которым исполнилось десять, девять и шесть лет .гуляли на улице одни и купались в луже. Также по словам горожан, дети вынуждены были собрать и сдавать металл, чтобы поесть. Как выяснили в прокуратуре, многодетная мать с тремя детьми жила в двух комнатах бывшего общежития, их муж и отец умер в апреле этого года. Душевые и ванны в этом здании не предусмотрены, нужен косметический ремонт и прокуратура обратилась в администрацию, чтобы там рассмотрели вопрос о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сейчас многодетная мать устроилась на работу, до вмешательства прокуратуры ей никто не объяснил, как оформить пенсию по потере кормильца и оформить выплаты на детей. Сейчас женщина получила выплаты. Оформление пенсии в процессе. Как сообщают в прокуратуре, сообщения о купании детей в луже и сдаче им металлолома не подтвердились, но пока ребятишек временно забрали у мамы и поместили в социальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киржачского предпринимателя обязали открыть пруд
Во Владимирской области назначен новый директор департамента лесного хозяйства
Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Владимирец ударил кулаком в лицо незнакомца за то, что тот был пьян
Киржачанин, вырастивший коноплю из семян, получил судимость
Во Владимирскую область поставляли дорогое медоборудование и не платили таможенные платежи
Киржачское предприятие оставило без денег сотрудников
Во Владимирской области за сутки поймали 13 нетрезвых водителей
Две муромские спортсменки вошли в состав сборной России по конькобежному спорту
В Петушинском районе осужденный ударил сотрудника колонии и получил новый срок
Владимирская область присоединится к акции "Звон Победы"
Во Владимирской области под суд пойдет группа наркодилеров
Житель Петушков доверился знакомому и лишился техники
ВТБ Лизинг раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива с господдержкой
Выборы в горсовет Владимира назначены на 13 сентября
Житель Собинки, прокатившийся пьяный по поселку, получил реальный срок
Жительница Владимирской области в поезде украла смартфон
Товаровед из Гусь-Хрустального присвоила сто тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 23 июня 2020 превысило 4000 человек
В память о погибших воинах в парке "Дружба" посадили рябину
Жители Владимирской области смогут узнать о качестве и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий
Владимирцы смогут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу
Владимирская почта не будет работать 24 июня