2020-06-23T17:32:43+03:00
Происшествия

Владимирец ударил кулаком в лицо незнакомца за то, что тот был пьян

Пострадавший скончался
Вероника ПАНИНА
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19-летний парень стал виновником гибели незнакомого мужчины. Как сообщает владимирский Следком, житель Владимира 13 июля прошлого года приехал в Оргтруд к своим знакомым. Под вечер около магазина к нему подошел незнакомый мужчина, который был пьян. Молодой человек вдруг решил, что пьяный незнакомец может на него напасть, и нанес упреждающий удар - кулаком в лицо. 35-летний мужчина не удержался на ногах, упал и ударился голосой о поверхность земли, покрытую брусчаткой. Он потерял сознание, вызвали "скорую", которая отвезла пострадавшего в городскую больницу «Скорой помощи». Через несколько часов он скончался от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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