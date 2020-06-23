Киржачанин, вырастивший коноплю из семян, получил судимость

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Киржача через интернет-магазин, найти который правоохранители не сумели, купил семена конопли, вырастил из них у себя в квартире растение, а потом обрывал листья, содержащие наркотик. Продавать их горожанин не планировал, просто хранил в одной из комнат, всего у него набралось чуть более 66 грамм наркотика. За хранение наркосодержащих растений, которые обнаружили и изъяли полицейские, осматривавшие квартиру, киржачанин получил один год условно с испытательным сроком один год. За это время ему предстоит не переезжать, ежемесячно отмечаться, а если он нарушит закон, то его могут отправить за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU