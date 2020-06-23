Во Владимирскую область поставляли дорогое медоборудование и не платили таможенные платежи

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:07:58+03:00

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В регион поставляли медицинское оборудование для лечения онкологических заболеваний, не платя таможенные платежи, положенные по закону. После неудачной попытки таможенного декларирования дорогостоящей аппаратуры без уплаты таможенных платежей в московском регионе, представители крупного российского поставщика американского оборудования попытались сделать это во Владимирской таможне, но неудачную. Владимирской таможней возбуждено уголовное дело за неуплату почти одиннадцати с половиной миллионов рублей таможенных платежей при ввозе медицинского оборудования. В результате работы владимирских таможенников также возбудили ряд уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей в московском регионе — по месту фактического нахождения организации.

ИСТОЧНИК KP.RU