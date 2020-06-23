Киржачское предприятие оставило без денег сотрудников
Зарплату не получили более двадцати работников
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В компании «Гантри» Киржачского района за апрель не заплатили зарплату 21 сотруднику, задолжав им в общей сложности около 370 тысяч рублей. Нарушения обнаружились при прокурорской проверки и прокуратура в интересах работников общества направила в суд двадцать заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 364 тысяч рублей. Кроме того, в адрес руководителя направлено представление, один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, заложенность погашена полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU