Киржачское предприятие оставило без денег сотрудников

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:49:47+03:00

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В компании «Гантри» Киржачского района за апрель не заплатили зарплату 21 сотруднику, задолжав им в общей сложности около 370 тысяч рублей. Нарушения обнаружились при прокурорской проверки и прокуратура в интересах работников общества направила в суд двадцать заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 364 тысяч рублей. Кроме того, в адрес руководителя направлено представление, один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, заложенность погашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU