Во Владимирской области за сутки поймали 13 нетрезвых водителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:48:21+03:00

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За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции области задержали 101 водителя, которые находились за рулем пьяными или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. С участием нетрезвых водителей произошло 6 аварий.

Как сообщают в областном управлении МВД, 22 июня, выявлено 13 нетрезвых водителей или тех, кто отказался проходить освидетельствование.

Вчера, около 2.10 на 24 км автодороги М-7 Волга подъезд к городу Владимиру Суздальского района сотрудники ДПС заметили мотоцикл без знаков, который совершал опасные маневры на дороге. Полицейские пытались его остановить, но водитель не отреагировал, после чего столкнулся с патрульным автомобилем ДПС.

18-летний житель Суздальского района был пьян и не имел прав. Кроме того, мотоцикл не был зарегстрирован. Водитель мотоцикла за нарушения ПДД РФ привлечен к административной ответственности. В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU