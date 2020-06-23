Две муромские спортсменки вошли в состав сборной России по конькобежному спорту

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:27:56+03:00

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Министерство спорта Российской Федерации опубликовало списки сборной России по конькобежному спорту.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, в состав сборной по итогам выступления в сезоне 2019-2020 годов включены две муромские спортсменки. Это воспитанница МБУ "Спортивной школы олимпийского резерва им. А.А. Прокуророва" Милена Береговенко и спортсмен - инструктор школы - Елена Еранина.

Милена Береговенко - победитель Первенства России по конькобежному спорту 2019г, победитель смотра-конкурса "Муром - округ спортивный" в номинации "Лучший спортсмен 2019 года", неоднократный победитель и призер Первенств и Чемпионатов Владимирской области по конькобежному спорту и шорт-треку.

Елена Еранина - победитель Кубка России по конькобежному спорту 2019г. На Кубке Мира по конькобежному спорту заняла 8 место в 2019г. Неоднократный победитель Всероссийских соревнований. Победитель смотра-конкурса "Муром - округ спортивный" в номинации "Лучший спортсмен 2019 года".

ИСТОЧНИК KP.RU