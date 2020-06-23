2020-06-23T13:24:11+03:00
Происшествия

В Петушинском районе осужденный ударил сотрудника колонии и получил новый срок

За один удар ему дали один год
Ирина Мальцева
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Сорокапятилетний мужчина в 2018 году получил срок за убийство, по решению Краснокаменского городского суда Забайкальского края он должен был провести в колонии двенадцать лет. Отбывать наказание ему предстояло во Владимирской области. 24 октября 2018 года во время проверки осужденный, желая избежать личного обыска, умышлено нанес рукой удар в область живота дежурному сотруднику. Вину он не признал, заявив, что не помнит о случившемся. Петушинский районный суд назначил ему наказание – один год лишения свободы, а окончательное наказание по совокупности приговоров составило лишения свободы на девять с половиной лет. Первые три месяца и 24 дня он должен провести в тюрьме, а оставшийся срока - в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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