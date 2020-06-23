2020-06-23T13:07:18+03:00
Общество

Владимирская область присоединится к акции "Звон Победы"

Она пройдет 24 июня
Виктория СУХОВА
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24 июня ровно в 12.00, после окончания Парада Победы, по всей стране одновременно раздастся продолжительный гудок транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Зазвучит благовест в храмах и соборах. Города Владимирской области примут участие в этом памятном мероприятии.

Также в полдень в небо будут выпущены живые голуби в честь мира, достигнутого ценой миллионов жизней. К этому всероссийскому флешмобу решили присоединиться в Александрове и Коврове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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