Житель Петушков доверился знакомому и лишился техники

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:16:50+03:00

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Житель Петушинского района дал ключ от своего дома тридцатилетнему знакомому, чтобы тот мог забрать забытую сим-карту. Воспользовавшись доверием знакомого, злдоумышленник похитил из его дома телевизор, микроволновую печь, два спутниковых ресивера, электрический чайник, утюг, сложил похищенное в сумку и скрылся. Чтобы его не заподозрили в краже, он не стал закрывать замок на ключ, а навесной замок выбросил в кусты. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого задержали на территории района, похищенное он сдал в скупку, а деньги уже потратил. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении кражи, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU