Выборы в горсовет Владимира назначены на 13 сентября

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:31:40+03:00

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Выборы в совет народных депутатов города Владимира состоятся по графику - в сентябре. Сегодня, 23 июня, на очередной сессии горсовета текущего созыва, депутаты большинством голосов при одном воздержавшемся назначили дату голосования - 13 сентября.

Политическая борьба ожидается жаркая, собственно, она уже началась. Напомним, в конце прошлого года была изменена вся система выборов в горсовет. Во-первых, сокращено количество депутатов, которые в него войдут, с нынешних 35 до 25 человек. Во-вторых, отменены выборы по партийным спискам - раньше от партий избиралась половина депутатов, а вторая половина по одномандатным округам. Теперь все 25 депутатов будут избираться по округам. Округов, соответственно, стало больше - 25, а сами они стали меньше по территории. На каждый избирательный участок придется примерно 10 тысяч жителей, достигших 18 лет, то есть получивших избирательное право. Так что кандидаты в депутаты имеют возможность во время предвыборной борьбы чуть ли не лично встретиться с каждым избирателем (во всяком случае, с каждым желающим).

Выборы будут проходить в привычном режиме - реального голосования на избирательных участках. Владимир пока не входит в список городов, где отрабатывается система электронного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU