2020-06-23T11:31:09+03:00
Происшествия

Житель Собинки, прокатившийся пьяный по поселку, получил реальный срок

Он отправится в колонию-поселению
Ирина Мальцева
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Выпив пива у себя дома, житель Собинского района решил развеяться и прокатиться по поселку. Сев в припаркованный около дома свой автомобиль, он покатил по улицам поселка. Но вскоре мужчину остановили сотрудники ГИБДД, выявившие у него признаки алкогольного опьянения. Отрицать вину мужчина, ранее уже попадавшийся пьяным за рулем, не стал. Собинский городской суд отправил его в колонию-поселение на девять месяцев. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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