2020-06-23T11:18:46+03:00
Происшествия

Жительница Владимирской области в поезде украла смартфон

Женщина позарилась на телефон, стоивший более двадцати тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную в поезде. К транспортным полицейским обратился пассажир поезда «Адлер – Нижний Новгород», у которого пропал мобильный телефон. Оказалось, дорогой аппарат похитила шестидесятитрехлетняя пассажирка из Владимирской области. Она заметила смартфон, принадлежавший потерпевшему и, дождавшись, пока он отвлечется, похитила его. Сейчас похищенный телефон, стоивший более 21 тысячи рублей, возвращен хозяину. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание, предусмотренное ей – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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