Товаровед из Гусь-Хрустального присвоила сто тысяч рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Недостачу денег обнаружили во время ревизии в одном из сетевых магазинов города, представители которого и обратились в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастна двадцатишестилетняя сотрудница магазина. Молодая женщина призналась и рассказала, что, являясь товароведом магазина, в марте и апреле понемногу брала деньги из сейфа, полученные за реализацию товаров. В общей сложности она похитила более ста тысяч рублей. За хищение ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU