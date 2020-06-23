2020-06-23T10:31:48+03:00
Происшествия

Товаровед из Гусь-Хрустального присвоила сто тысяч рублей

Молодая женщина забирала деньги в течение двух месяцев
Ирина Мальцева
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Недостачу денег обнаружили во время ревизии в одном из сетевых магазинов города, представители которого и обратились в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастна двадцатишестилетняя сотрудница магазина. Молодая женщина призналась и рассказала, что, являясь товароведом магазина, в марте и апреле понемногу брала деньги из сейфа, полученные за реализацию товаров. В общей сложности она похитила более ста тысяч рублей. За хищение ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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