Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 23 июня 2020 превысило 4000 человек
Владимирская область 23 июня перешла психологически важный барьер в 4000 зараженных коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области на утро 23 июня лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:
12 сл. в Вязниковском районе,
11 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
9 сл. в Муромском районе,
7 сл. в Ковровском районе,
5 сл. в г. Владимире,
3 сл в г. Радужный,
2 сл. в Судогодском районе,
2 сл в Суздальском районе,
1 сл. в Собинском районе.
Всего во Владимирской области 23 июня зарегистрировано 4006 случаев заболевания: 778 сл. в г. Владимире, 634 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 485 сл. в Петушинском районе, 364 сл. в о. Муром, 325 сл. в Александровском районе, 284 сл. в Ковровском районе, 223 сл. в Собинском районе, 164 сл. в Юрьев-Польском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 133 сл. в Вязниковском районе, 114 сл. в Судогодском районе, 97 сл. в Киржачском районе, 77 сл. в Меленковском районе, 69 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 13 сл. в Гороховецком районе.
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