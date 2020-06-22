В память о погибших воинах в парке "Дружба" посадили рябину

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:20:17+03:00

В парке говорят. что это дерево – один из символов русской земли

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Сегодня, 22 июня - День памяти и скорби. В парке «Дружба» в память о героях, вставших на защиту нашей Родины, посадили "Рябину Памяти".

Рябина – дерево особенное.И совершенно русское по своему складу характера: чем сильнее и яростнее морозы, тем только слаще и краснее становится рябина; чем сильнее и безжалостнее ветра пригибают ее к земле, тем гибче и упрямее распрямляет она свои ветви. Это дерево – один из символов русской земли.

Ранее, в мае, к 75-летию Победы в парке высадили каштановую аллею.

ИСТОЧНИК KP.RU