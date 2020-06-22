Жители Владимирской области смогут узнать о качестве и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:08:09+03:00

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С 22 июня по 6 июля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Проконсультитруют жителей региона специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону горячей линии тел: 8-800-200-04-45 или 8(4922) 45-10-70.

Специалисты ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания. Потребителям разъяснят, куда обращаться в случае обнаружения некачественного продукта на объектах, реализующих продовольственные товары.

Всем желающим помогут найти информацию по фальсифицированным продуктам на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU