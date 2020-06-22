2020-06-22T19:08:09+03:00
Общество

Жители Владимирской области смогут узнать о качестве и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий

Горячая линия будт работать до 6 июля
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 22 июня по 6 июля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Проконсультитруют жителей региона специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону горячей линии тел: 8-800-200-04-45 или 8(4922) 45-10-70.

Специалисты ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания. Потребителям разъяснят, куда обращаться в случае обнаружения некачественного продукта на объектах, реализующих продовольственные товары.

Всем желающим помогут найти информацию по фальсифицированным продуктам на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В память о погибших воинах в парке "Дружба" посадили рябину
Жители Владимирской области смогут узнать о качестве и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий
Владимирцы смогут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу
Владимирская почта не будет работать 24 июня
Владимирец до смерти забил знакомого за внимание к девушке
Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем
Муромский капитан ответил за рукоприкладство
Геймерам предложили побороться за 2,1 млн рублей
На озере Семязино утонул владимирец
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
В Киржачском районе иномарка врезалась в самосвал, а потом влетела в "копейку"
Во владимирское "Торпедо" пришел новый полузащитник
Судогодец застрелил лосиху
В заброшенных домах деревне Петушинского района работала крупная нарколаборатория
Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 июня 2020 года: еще один умерший
На каких дорогах Владимира уже заканчивается ремонт
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Гусь-Хрустальном лже-предсказатель получил реальный срок
Многодетные семьи смогут путешествовать летом на поездах со скидкой 20%
Владимир Киселев обратился к жителям Владимирской области в День памяти и скорби
Владимирца задержали с двумя пакетами конопли
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 июня: 51 новый случай за сутки
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми