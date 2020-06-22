Жители Владимирской области смогут узнать о качестве и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий
С 22 июня по 6 июля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Проконсультитруют жителей региона специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону горячей линии тел: 8-800-200-04-45 или 8(4922) 45-10-70.
Специалисты ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания. Потребителям разъяснят, куда обращаться в случае обнаружения некачественного продукта на объектах, реализующих продовольственные товары.
Всем желающим помогут найти информацию по фальсифицированным продуктам на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU