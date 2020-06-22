2020-06-22T19:04:14+03:00
Общество

Владимирцы смогут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Тестирование пройдет с 23 по 27 июня
Виктория СУХОВА
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Владимирская область вошла в число регионов, в которых в июне Роспотребнадзором проводится исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.

С 23 по 27 июня будет проводиться бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG.

В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Тестирование бесплатное, количество участников ограничено 3 тысячи. Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.

Для участия необходимо скачать анкету и заполненную анкету участника прислать на электронный адрес: sgm@vladses.vladinfo.ru, после чего участнику придет приглашение пройти тестирование.

Сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

Заявки принимаются уже с 23 июня! Справки по телефону 8 (4922) 53-57-28.

Во всех местах проведения тестирования приняты меры безопасности: обязательное использование масок и перчаток, наличие кожных антисептиков, регулярное проведение дезинфекции поверхностей, соблюдение социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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