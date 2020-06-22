Владимирцы смогут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу
Владимирская область вошла в число регионов, в которых в июне Роспотребнадзором проводится исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
С 23 по 27 июня будет проводиться бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG.
В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Тестирование бесплатное, количество участников ограничено 3 тысячи. Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.
Для участия необходимо скачать анкету и заполненную анкету участника прислать на электронный адрес: sgm@vladses.vladinfo.ru, после чего участнику придет приглашение пройти тестирование.
Сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».
Заявки принимаются уже с 23 июня! Справки по телефону 8 (4922) 53-57-28.
Во всех местах проведения тестирования приняты меры безопасности: обязательное использование масок и перчаток, наличие кожных антисептиков, регулярное проведение дезинфекции поверхностей, соблюдение социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU