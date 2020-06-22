2020-06-22T17:09:36+03:00
Общество

Владимирская почта не будет работать 24 июня

В связи с Парадом Победы в регионе, как и во всей стране, среда объявлена выходным днем
Алексей СУХОВ
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24 июня станет выходным для отделений почтовой связи Владимирской области. При этом, во вторник 23 июня и четверг 25 июня все почтовые отделения будут работать по установленному графику. Никаких коротких дней не планируется.

Уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании www.pochta.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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