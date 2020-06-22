Владимирская почта не будет работать 24 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:09:36+03:00

В связи с Парадом Победы в регионе, как и во всей стране, среда объявлена выходным днем

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24 июня станет выходным для отделений почтовой связи Владимирской области. При этом, во вторник 23 июня и четверг 25 июня все почтовые отделения будут работать по установленному графику. Никаких коротких дней не планируется.

Уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании www.pochta.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU