Владимирец до смерти забил знакомого за внимание к девушке

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:58:02+03:00

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В июне прошлого года компания отдыхала около реки Содышка во Владимире. Распивая алкоголь. Один из мужчин стал ухаживать за девушкой, тоже отдыхавшей в компании, но эти знаки внимания к его знакомой не понравились владимирцу. Он набросился на приятеля и множество раз ударил руками и ногами по телу и по голове. В результате пострадавший умер на месте происшествия от черепно-мозговой травмы. Нападавший вину не признал, но сторона обвинения представила доказательства, убедившие суд. Теперь владимирец отправится в колонию особого режима на девять лет. Такое наказание суд выбрал с учетом, что горожанин уже был судим за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU