2020-06-22T16:45:28+03:00
Происшествия

Муромский капитан ответил за рукоприкладство

Он ударил трех военных
Ирина Мальцева
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Владимирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор капитану Муромскоц войсковой части, который побил трех солдат. В середине октября прошлого года он на территории роты инженерной разведки возмутился тем, что суточный наряд некачественно убрал территорию и ударил ладонью по лицу одного из военнослужащих. Потом капитан построил солдат и провел с ними воспитательную беседу, но один из солдат в это время заглянул в смартфон. Капитан и его ударил несколько раз по лицу, а потом и третий военнослужащий вызвал его недовольство и получил удар. В результате суд оштрафовал капитана на двадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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