На озере Семязино утонул владимирец

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:13:59+03:00

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Трагедия произошла утром 20 июня. Владимирец и его спутница пришли на озеро ранним утром. Хотя официально купальный сезон еще не открыт, на пляже все приготовлено к его началу: огорожено место для заплыва, водолазами обследовано дно, а на берегу функционирует спасательный пост. Но пара решила расположиться в стороне, дальше оборудованного для отдыха места. А поскольку утро было раннее, спасательный пост еще не работал. Мужчина решил окунуться, а потом – доплыть до противоположного берега, но в какой-то момент он просто исчез из вида в воде. Его спутница и позвонила спасателям, они приехали и вместе с водолазами достали тело утонувшего. А всего с начала года в регионе утонули семь человек, в том числе один ребенок, троих удалось спасти. Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что в настоящее время купальный сезон в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не открыт. Кроме того, даже после его открытия, проводить отдых рекомендуется исключительно на разрешенных и оборудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU