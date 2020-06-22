В Киржачском районе иномарка врезалась в самосвал, а потом влетела в "копейку"
Пострадало два человека
фото с официального сайта МЧС по Владимирской области
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Вечером, 21 июня, на дороге Киржач-Александров, у деревни Лисицыно произошло ДТП с тремя автомобилями.
«Nissan Almera» выехал на встречную полосу и врезался в самосвал, который перевернулся на бок. После столкновенич иномарка влетела в вазовскую «копейку».
На место выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. Пострадавших в легковушке пришлось доставать спасателям.
В ДТП пострадало 2 человека. Водителя иномарки с серьезными травмами увезли в больницу, его пассажирам помощь оказали на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU