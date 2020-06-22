2020-06-22T13:42:03+03:00
Происшествия

В Киржачском районе иномарка врезалась в самосвал, а потом влетела в "копейку"

Пострадало два человека
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта МЧС по Владимирской областифото с официального сайта МЧС по Владимирской области
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Вечером, 21 июня, на дороге Киржач-Александров, у деревни Лисицыно произошло ДТП с тремя автомобилями.

«Nissan Almera» выехал на встречную полосу и врезался в самосвал, который перевернулся на бок. После столкновенич иномарка влетела в вазовскую «копейку».

На место выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. Пострадавших в легковушке пришлось доставать спасателям.

В ДТП пострадало 2 человека. Водителя иномарки с серьезными травмами увезли в больницу, его пассажирам помощь оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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