Во владимирское "Торпедо" пришел новый полузащитник

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:28:27+03:00

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Первым новичком «Торпедо-Владимир» стал полузащитник Дмитрий Калабухов.

Дмитрий выступал за молодёжный состав ярославского «Шинника». В начале сезона 2014 - 2015 годов он был в заявке основы волжан для участия в первенстве ФНЛ, но вскоре перешёл в костромской «Спартак». После этого Дмитрий Калабухов защищал цвета «Динамо» (Брянск) и «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). В минувшем сезоне в составе подмосковного коллектива он провёл 15 матчей в группе «Запад» второго дивизиона и забил три гола, один из которых - с пенальти.

Как сообщает официальный сайт клуба, еще один игрок покинул стан черно-белых - это Степан Ашарин. Он так и не провёл ни одного официального поединка в составе коллектива. Степан перешёл в стан чёрно-белых этой зимой, принял участие в нескольких товарищеских встречах. Но в играх первенства ему не было суждено, так как сезон завершился досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU