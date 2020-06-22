Во владимирское "Торпедо" пришел новый полузащитник
Первым новичком «Торпедо-Владимир» стал полузащитник Дмитрий Калабухов.
Дмитрий выступал за молодёжный состав ярославского «Шинника». В начале сезона 2014 - 2015 годов он был в заявке основы волжан для участия в первенстве ФНЛ, но вскоре перешёл в костромской «Спартак». После этого Дмитрий Калабухов защищал цвета «Динамо» (Брянск) и «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). В минувшем сезоне в составе подмосковного коллектива он провёл 15 матчей в группе «Запад» второго дивизиона и забил три гола, один из которых - с пенальти.
Как сообщает официальный сайт клуба, еще один игрок покинул стан черно-белых - это Степан Ашарин. Он так и не провёл ни одного официального поединка в составе коллектива. Степан перешёл в стан чёрно-белых этой зимой, принял участие в нескольких товарищеских встречах. Но в играх первенства ему не было суждено, так как сезон завершился досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU