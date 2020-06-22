Судогодец застрелил лосиху

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:26:53+03:00

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Житель Судогды отправился в местные леса на охоту. Мужчина, имевший охотничий билет и оружие, но не имевший разрешение на охоту, которая этой весной была запрещена, все равно решил пострелять. И застрелил лосиху, специально целясь на поражение. За экологическое преступление мужчину ждет суд, рассмотрение дела назначено на 22 июня. Ему грозит крупный штраф или даже до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему, вероятно, придется возместить вред: в результате преступных действий государственной инспекции по охране и использованию животного мира причинен ущерб на общую сумму 400000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU