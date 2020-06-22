В заброшенных домах деревне Петушинского района работала крупная нарколаборатория

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:07:01+03:00

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В одной из деревень Петушинского района полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Владимирской области пресекли незаконную деятельность нарколаборатории, где производили синтетический наркотик. В заброшенных домах одной из деревень полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более пятидесяти пластиковых канистр и свертков с веществами различной консистенции и цвета, более тридцати килограмм наркотиков.

- Согласно экспертному заключению, в ёмкостях находился раствор, имеющий в составе наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. После фильтрования и высушивания общая масса готового к употреблению запрещенного вещества превысила тридцать килограммов, что составляет более ста тысяч разовых доз. По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, оперативники задержали 65-летнего приезжего из Республики Саха (Якутия), а также двоих жителей города Курска. Установлено, что в Петушинском районе фигуранты арендовали помещение специально для создания нарколаборатории. Готовые наркотики они планировали распространять на территории нескольких регионов России, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас возбуждено угорлвоное дело, подозреваемые заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU