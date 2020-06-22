2020-06-22T12:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 июня 2020 года: еще один умерший

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 22 июня 2020
Вероника ПАНИНА
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По данным оперативного штаба на 22 июня, за прошедшие сутки во Владимирской области от коронавируса умер один человек, вылечился 41 пациент. Общее количество случаев заражения составляет 3954, из них выздоровело 2247 человек. 65,2 процента коек для лечения больных коронавирусной инфекцией свободны, дефицита препаратов, средств защиты, кислородных аппаратов и аппаратов ИВЛ нет.

Всего с начала эпидемии в лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) сделано более 104 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию.

За 21 июня в больницы региона обратилось 11 человек с симптомами ОРВИ (среднетяжёлые и тяжёлые формы) и 34 пациента с признаками внебольничной пневмонии. На сегодняшний день в стационарах на лечении находилось 29 пациентов с ОРВИ и 789 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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