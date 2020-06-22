2020-06-22T10:37:39+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном лже-предсказатель получил реальный срок

За мошенничество он отправится в колонию строго режима
Ирина Мальцева
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Пятидесятидвухлетний гусевчанин, уже судимый за мошенничество, решил вновь подзаработать, пользуясь доверчивостью людей. В декабре прошлого года она начал сообщать, что он провидец и предсказатель, обладает особым даром и благодаря ему может увидеть, есть на человеке порча или нет. 25 декабря 2019 года он оказался в квартире незнакомки, поверившей его словам. Убедив горожанку, что на ней и ее родственниках «плохая аура, сделанная на смерть», он попросил временно отдать ему деньги и золото, обещая вернуть их. Доверчивая женщина передала ему тридцать пять тысяч рублей и три золотых кольца, стоивших двадцать тысяч. Ни деньги, ни украшения «провидец» ей не вернул, потратив на себя. Через несколько дней он также получил еще пять с лишним тысяч рублей, которые тоже не вернул. За мошенничество суд отправил его в колонию строго режима на три года, но приговор еще не вступил в законную силу и мужчина может обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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