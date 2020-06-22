Владимир Киселев обратился к жителям Владимирской области в День памяти и скорби

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:27:02+03:00

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Уважаемые земляки! 22 июня мы отмечаем день памяти и скорби. Пожалуй, нет более черной и трагической даты в истории нашей страны.

79 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война, отнявшая миллионы жизней наших соотечественников, опалившая своим смертоносным огнем едва ли не каждую семью. В этот скорбный день мы склоняем головы и вспоминаем тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, кто был замучен в концлагерях, кто скончался от ран в госпиталях, кто погиб в оккупированных городах и селах, кто не смог выдержать непосильного труда, работая за десятерых на заводах и в колхозах в тылу. Нечеловеческую, немыслимую цену заплатил наш народ за Победу.

Хранить память и вечно чтить подвиг наших предков, воспитывать на примере их стойкости, самоотверженности, беззаветной преданности Отчизне наших детей - лучшая благодарность героям и самая надежная защита от новых войн. Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!

ИСТОЧНИК KP.RU