Владимирца задержали с двумя пакетами конопли

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:22:43+03:00

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Двадцатитрехлетнего владимирца задержали сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте. С собой у горожанина оказались наркотики растительного происхождения в крупном размере. В личной машине он вез два синих пакета, со стеблями и листьями конопли, которые молодой человек планировал использовать для себя. В высушенном виде у него оказалось боле 640 грамм наркотика. В отношении владимирца за незаконное хранение и перевозку наркотиков возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, что ему грозит – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU