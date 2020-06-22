Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 июня: 51 новый случай за сутки

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирусная инфекция во Владимирской области перемещается с запада региона на восток. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 июня, за сутки лабораторно подтвержден 51 новый случай заболевания. Больше всего новых случаев во Владимире, на втором месте - Гусь-Хрустальный район.

Новые случаи заболевания распределились так:

11 сл. в г. Владимире,

9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Собинском районе,

7 сл. в Вязниковском районе,

5 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Судогодском районе.

Всего во Владимирской области на 22 июня зарегистрировано 3954 случая заболевания коронавирусом: 773 сл. в г. Владимире, 623 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 485 сл. в Петушинском районе, 355 сл. в о. Муром, 325 сл. в Александровском районе, 277 сл. в Ковровском районе, 222 сл. в Собинском районе, 164 сл. в Юрьев-Польском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 112 сл. в Судогодском районе, 97 сл. в Киржачском районе, 121 сл. в Вязниковском районе, 77 сл. в Меленковском районе, 67 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 28 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 13 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU