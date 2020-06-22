2020-06-22T10:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 июня: 51 новый случай за сутки

Больше всего заболевших опять во Владимире
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коронавирусная инфекция во Владимирской области перемещается с запада региона на восток. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 июня, за сутки лабораторно подтвержден 51 новый случай заболевания. Больше всего новых случаев во Владимире, на втором месте - Гусь-Хрустальный район.

Новые случаи заболевания распределились так:

11 сл. в г. Владимире,

9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Собинском районе,

7 сл. в Вязниковском районе,

5 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Судогодском районе.

Всего во Владимирской области на 22 июня зарегистрировано 3954 случая заболевания коронавирусом: 773 сл. в г. Владимире, 623 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 485 сл. в Петушинском районе, 355 сл. в о. Муром, 325 сл. в Александровском районе, 277 сл. в Ковровском районе, 222 сл. в Собинском районе, 164 сл. в Юрьев-Польском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 112 сл. в Судогодском районе, 97 сл. в Киржачском районе, 121 сл. в Вязниковском районе, 77 сл. в Меленковском районе, 67 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 28 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 13 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Гусь-Хрустальном лже-предсказатель получил реальный срок
Многодетные семьи смогут путешествовать летом на поездах со скидкой 20%
Владимир Киселев обратился к жителям Владимирской области в День памяти и скорби
Владимирца задержали с двумя пакетами конопли
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 июня: 51 новый случай за сутки
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Ролик Антона Лапенко об экокарте ВТБ Mastercard набрал более 2 млн просмотров в Instagram за первые сутки
Ковровчанин украл ноутбук, но не унес его дальше кустов
Во Владимире овчарка Магирус по горячим следам нашла вора, обчистившего торговый павильон
В Гусь-Хрустальном районе на дороге вспыхнул микроавтобус
Под Киржачом легковушка и мотоцикл вылетели в кювет после столкновения
За неделю во Владимирской области клещи покусали 125 человек
Из-за ремонта на Октябрьском проспекте во Владимире затруднено движение транспорта
Пополнить транспортные карты на почте могут жители микрорайонов Владимира, Радужного и Боголюбово
За сутки во Владимирской области выявили 53 новых случая заражения Covid - 19
Сотрудники владимирской областной научной библиотеки будут в интернете рассказывать о выдающихся владимирцах
Владимирцы смогут понаблюдать за солнечным затмением
В ближайшие три часа во Владимирской области ожидается сильный град
Во Владимире работает трое кинологов, не считая собаки
В день памяти и скорби владимирские учреждения культуры проведут мероприятия онлайн
В Гусь-Хрустальном районе из-за электронагревательной плитки произошел пожар - погиб человек, 11 людей остались без жилья
Во Владимирской области за сутки заразилось коронавирусом 55 человек
Экс-руководитель скорой помощи во Владимире Сергей Кулибаба возглавил суздальскую СМП
Директор московской фирмы, которая строила Собинскую школу на 1000 мест, обвиняется в откатах
Владимирец лишился денег после застолья с приятелем
Во Владимире коммунальщики просят Роспотребнадзор разрешить включить фонтаны