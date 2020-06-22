Ковровчанин украл ноутбук, но не унес его дальше кустов

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:00:55+03:00

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В Ковровском городском суде будут рассматривать дело об одной из самых нелепых краж за последнее время. дело в том, что 8 сентября 2019 года 27-летний ковровчанин попытался украсть ноутбук, но не унес его дальше кустов.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в этот день он находился в одном из кафе города. В какой-то момент он увидел, что хозяин ноутбука вышел куда-то, а рядом никого нет. Тогда он схватил сумку с ноутбуком, вынес на улицу и спрятал в кустах, чтобы впоследствии забрать. Вот только владелец ноутбука сразу же вызвал полицию. Молодой человек понял, что забрать ноутбук не получится и скрылся, оставив технику в кустах.

Полиция быстро нашла и ноутбук, и грабителей. Достаточно было посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Свою вину ковровчанин признал полностью и показал, где украденная сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU