2020-06-21T21:56:55+03:00
Происшествия

Во Владимире овчарка Магирус по горячим следам нашла вора, обчистившего торговый павильон

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет
Алена Смирнова
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Завершено расследование уголовного в отношении жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение по статье "кража с незаконным проникновением в помещение".

В полицию поступило сообщение по факту кражи из торгового павильона в микрорайоне Оргтруд. На место преступления оперативным дежурным была направлена следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и кинолог со служебной собакой.

Немецкая овчарка по кличке Магирус, взяв след, привела стражей к дому, расположенному на соседней улице. На кухне дома, дверь в который открыл ранее судимый местный житель, оперативники увидели похищенное имущество.

Позже в отделе полиции в совершении кражи молодой человек сознался. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу. В ходе следствия, уточняет региональное УМВД, мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск, но был задержан в Казани.

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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