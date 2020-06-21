Во Владимире овчарка Магирус по горячим следам нашла вора, обчистившего торговый павильон
Завершено расследование уголовного в отношении жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение по статье "кража с незаконным проникновением в помещение".
В полицию поступило сообщение по факту кражи из торгового павильона в микрорайоне Оргтруд. На место преступления оперативным дежурным была направлена следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и кинолог со служебной собакой.
Немецкая овчарка по кличке Магирус, взяв след, привела стражей к дому, расположенному на соседней улице. На кухне дома, дверь в который открыл ранее судимый местный житель, оперативники увидели похищенное имущество.
Позже в отделе полиции в совершении кражи молодой человек сознался. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу. В ходе следствия, уточняет региональное УМВД, мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск, но был задержан в Казани.
Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU