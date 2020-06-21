В Гусь-Хрустальном районе на дороге вспыхнул микроавтобус

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:42:03+03:00

ЧП произошло на повороте на деревню Заколпье

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Сообщение возгорании микроавтобуса "Соболь" на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 13.48, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На место выехали сотрудники оперативного ведомства.

Площадь пожара составила три квадратных метра, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло в районе рычага коробки передач. Почему это произошло, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU