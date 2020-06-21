В Гусь-Хрустальном районе на дороге вспыхнул микроавтобус
ЧП произошло на повороте на деревню Заколпье
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Сообщение возгорании микроавтобуса "Соболь" на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 13.48, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На место выехали сотрудники оперативного ведомства.
Площадь пожара составила три квадратных метра, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло в районе рычага коробки передач. Почему это произошло, предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU