Под Киржачом легковушка и мотоцикл вылетели в кювет после столкновения

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:31:07+03:00

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ДТП случилось вечером 21 июня на трассе А-108 в районе поселка Аленино Киржачского района.

По предварительной информации, около 17.10 водитель автомобиля «Шевроле» 1987 года рождения допустил столкновение с движущимся впереди мотоциклом под управлением мужчины 1995 года рождения. После удара техника съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU