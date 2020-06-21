Под Киржачом легковушка и мотоцикл вылетели в кювет после столкновения
По факту произошедшего проводится проверка
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ДТП случилось вечером 21 июня на трассе А-108 в районе поселка Аленино Киржачского района.
По предварительной информации, около 17.10 водитель автомобиля «Шевроле» 1987 года рождения допустил столкновение с движущимся впереди мотоциклом под управлением мужчины 1995 года рождения. После удара техника съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU