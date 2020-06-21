Из-за ремонта на Октябрьском проспекте во Владимире затруднено движение транспорта

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:22:46+03:00

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Движение транспорта на Октябрьском проспекте затруднено в связи с проведением ремонтных работ компанией «Т Плюс». Дорога сужена у пешеходного перехода и выезда с Лыбедской магистрали. На участке меняют поврежденный участок трубопровода, который прорвался во время гидравлических испытаний.

Масштабная реконструкция теплосетей на Октябрьском проспекте идет последние два года. Помимо этого участка, затруднили движение в связи прокладкой наружных сетей под землю у здания Следственного управления.

Всего на ремонт и реконструкцию теплосетей в 2020 году во Владимире потратят более 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU