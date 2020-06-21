2020-06-21T13:15:09+03:00
Общество

Пополнить транспортные карты на почте могут жители микрорайонов Владимира, Радужного и Боголюбово

Владельцы транспортных карт могут сделать это быстро и без комиссии
Алена Смирнова
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К перечню ОПС, где принимают оплату на бесконтактные карты, предназначенных для оплаты проезда на общественном транспорте областного центра, прибавились отделения в микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Лесной, Оргтруд, а также в поселке Боголюбово и в городе Радужный.

С 1 июня владельцы транспортных карт могут быстро и без комиссии пополнить их в отделениях почтовой связи города Владимира. На сегодняшний день услуга доступна уже в 31 почтовом отделении. В том числе, для удобства клиентов Почта России по Владимирской области запустила услугу в почтовых отделениях присоединенных микрорайонов, а также в городе Радужный и в поселке Боголюбово Суздальского района.

Полный перечень ОПС для пополнения транспортной карты можно найти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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