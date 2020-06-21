За сутки во Владимирской области выявили 53 новых случая заражения Covid - 19

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:11:19+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 июня лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор. Больше всего заболевших прибавилось в Вязниковском районе, там Covid - 19 заразились 10 человек, по 9 случаев заболевания обнаружили в Собинском районе и по Владимире, по 8 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районе, 5 человек заразились коронавирусом в Ковровском районе и 4 в Александровском районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3903 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU