Владимирцы смогут понаблюдать за солнечным затмением

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:38:58+03:00

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Во Владимире частное затмение будет наблюдаться с 8.48. до 9.26. по московскому времени. Максимальная фаза затмения произойдёт в 9:07. Но фаза затмения очень мала и составит всего 2%. При наблюдении на диске Солнца можно будет заметить лишь крошечный ущерб.

Максимальная фаза затмения произойдёт в 9:40 (мск) и составит 0,994 (99,4%). Она будет наблюдаться в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала. Кольцевая фаза затмения будет видна в некоторых странах Африки, а также в Китае, к югу от Пакистана и Индии. Жители этих стран увидят яркое огненное кольцо вокруг темного лунного диска. Кольцеобразная фаза затмения будет длиться всего 38 секунд.

В России фаза затмения невелика. Наибольшая фаза составит 45% и будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза составит 41% (на юге Дагестана).

Наблюдать Солнце можно только через специальные светофильтры, чтобы не испортить зрение!

Кстати, этот же день - 21 июня - станет самым длинным днём в 2020 году!

ИСТОЧНИК KP.RU