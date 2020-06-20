В ближайшие три часа во Владимирской области ожидается сильный град
По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и ночью 20 июня во Владимирской области ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15–20 м/с.
Пока прогноз складывается так, что сильнее всего ливень и град могут затронуть юг области. Конкретно, Гусь-Хрустальный и Муромский районы. В МЧС просят быть осторожнее, так как сильный ветер и град могут привести к обрывам линий электропередач, обрушению слабоукреплённых конструкций, падению старых деревьев.
Так что по возможности оставайтесь дома и не ставьте машины в опасный местах, где на них может что-нибудь рухнуть. Ну, а в случае происшествий звоните по номерам 01, 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU