2020-06-20T15:38:21+03:00
Общество

В ближайшие три часа во Владимирской области ожидается сильный град

Сильнее всего может затронуть Гусь-Хрустальный и Муромский районы
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и ночью 20 июня во Владимирской области ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15–20 м/с.

Пока прогноз складывается так, что сильнее всего ливень и град могут затронуть юг области. Конкретно, Гусь-Хрустальный и Муромский районы. В МЧС просят быть осторожнее, так как сильный ветер и град могут привести к обрывам линий электропередач, обрушению слабоукреплённых конструкций, падению старых деревьев.

Так что по возможности оставайтесь дома и не ставьте машины в опасный местах, где на них может что-нибудь рухнуть. Ну, а в случае происшествий звоните по номерам 01, 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники владимирской областной научной библиотеки будут в интернете рассказывать о выдающихся владимирцах
Владимирцы смогут понаблюдать за солнечным затмением
В ближайшие три часа во Владимирской области ожидается сильный град
Во Владимире работает трое кинологов, не считая собаки
В день памяти и скорби владимирские учреждения культуры проведут мероприятия онлайн
В Гусь-Хрустальном районе из-за электронагревательной плитки произошел пожар - погиб человек, 11 людей остались без жилья
Во Владимирской области за сутки заразилось коронавирусом 55 человек
Экс-руководитель скорой помощи во Владимире Сергей Кулибаба возглавил суздальскую СМП
Директор московской фирмы, которая строила Собинскую школу на 1000 мест, обвиняется в откатах
Владимирец лишился денег после застолья с приятелем
Во Владимире коммунальщики просят Роспотребнадзор разрешить включить фонтаны