2020-06-20T14:33:41+03:00
Общество

Во Владимире работает трое кинологов, не считая собаки

20 июня сотрудники кинологических служб МЧС России и их четвероногие воспитанники отмечают свой профессиональный праздник
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области. На фото лабрадор Фортуна.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области. На фото лабрадор Фортуна.
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Именно в этот день в 1996 году были созданы первые кинологические расчёты. В настоящий момент по всей стране несут свою службу более шестисот подразделений кинологов. Во Владимирской области кинологическая служба создана и функционирует на базе специализированной пожарно-спасательной части.

В её состав входят трое человек: это старший инструктор-кинолог, кинолог-спасатель и ещё один кинолог. И, конечно, четвероногий спасатель – лабрадор-ретривер Фортуна. Фортуна приехала во Владимир из Ногинского спасательного центра. В июле Фортуне исполняется 5 лет. Ежедневно собака-спасатель тренируется в поиске людей на местности. Основные функции собаки на службе – это помощь в поиске людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, работа на завалах, а также поиски пропавших в лесных массивах.

За свою службу Фортуна не раз привлекалась к поисково-спасательным операциям. Несколько лет назад она участвовала в поисках пропавшей бабушки в Ковровском районе и искала пострадавших при обрушении дома в городе Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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