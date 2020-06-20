В день памяти и скорби владимирские учреждения культуры проведут мероприятия онлайн

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:28:38+03:00

В основном это будут виртуальные концерты

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22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Учреждения культуры Владимирской области подготовили целый ряд онлайн-акций ко дню начала в 1941 году Великой Отечественной войны.

Областной Дворец культуры и искусства в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм 21 июня в 12.00 проведёт акцию памяти "Негасимая свеча" (6+). 22 июня в 12.00 на канале YOUTUBE (https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru) и на сайте ОДК (http://odk33.ru/report) состоится онлайн-концерт "Пусть помнят дети о войне" (6+).

Владимирская областная филармония 22 июня в 18.00 по адресу https://www.youtube.com/channel/UC4Yat6bWP86ZUN8sbxzBFDA проведёт трансляцию концерта Хора московского Сретенского монастыря.

Центр классической музыки на странице ВКонтакте 22 июня в 18.00 проведёт трансляцию фильма-концерта «Память в песнях» (6+) с участием Городского духового оркестра под управлением Артёма Маркина и солисток Центра.

В этот же день Владимирский областной Дом работников искусств на своей страничке ВКонтакте организует показ коллажа детских рисунков «Дети против войны» и трансляцию песен военных лет в исполнении известного оперного баса Никиты Филаретова (6+).

Центр пропаганды изобразительного искусства на странице ВКонтатке 22 июня в 11.00 начнёт онлайн-показ виртуальной выставки петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU