2020-06-20T10:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области за сутки заразилось коронавирусом 55 человек

Больше всего заболевших в Вязниковском районе
Алексей СУХОВ
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Владимирский Роспотребнадзор обновил сстатистику по количеству заболевших коронавирусом covid-19. На 10 часов утра 20 июня лабораторно подтверждено 55 случаев.

Больше всего заболевших в Вязниковском районе - 10 человек. По 9 случаев - в Собинском районе и городе Владимире. А вот как распределились остальные случаи:

- по 6 сл. в Юрьев-Польском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах,

- 4 сл. в Александровском,

- 3 сл. в Петушинском,

- 2 сл. в Гороховецком,

- 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3850 случаев заболевания (753 сл. в г. Владимире, 606 сл. в Гусь-Хрустальном, 485 сл. в Петушинском, 344 сл. о. Муром, 319 сл. в Александровском, 267 сл. в Ковровском, 206 сл. в Собинском, 164 сл. в Юрьев-Польском, 137 сл. в Кольчугинском, 110 сл. в Судогодском, 97 сл. в Киржачском, 104 сл. в Вязниковском, 74 сл. в Меленковском, 65 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 28 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском, 13 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU

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