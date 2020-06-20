Экс-руководитель скорой помощи во Владимире Сергей Кулибаба возглавил суздальскую СМП

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Кулибаба возглавил суздальскую станцию медицинской помощи. Это, по сути, скорая помощь, только в рамках Суздальской районной больницы. Информацию о кадровом назначении уже подтвердили в ЦРБ.

Напомним, что Сергей Кулибаба в последние полгода регулярно становился участником скандалов на станции скорой пмощи во Владимире. У него не сложились отношения с подчиненными. Те жаловались на переработки, плохие условие работы, маленькую зарплату и многое другое. В итоге, Кулибабу несколько раз отстраняли. На станцию скорой помощи выезжали депутаты Законодательного собрания. В итоге Кулибаба был уволен, а вместо него временно исполняющим обязанности главврача сделали его заместителя по медицинской работе Георгия Жукова.

Как видим, долго Сергей Кулибаба без работы не оставался и быстро нашел себя в региональной медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU